Tre vetture – una Fiat 500 una Opel Corsa e una Ford Focus Station Wagon – sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena avvenuto sulla Statale 126, all'altezza di un distributore di benzina all'ingresso di Carbonia, tra la rotonda della frazione di Is Gannaus e l'ingresso in città da via Lubiana.

Sul posto l'ambulanza del 118 delle Misericordie di San Giovanni Suergiu, che ha provveduto ad accompagnare uno dei conducenti, rimasto ferito, al vicino ospedale Sirai.

In azione anche gli agenti della Polizia locale di Carbonia, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente.

Gli agenti sono stati costretti a deviare il traffico diretto, abbastanza intenso a causa anche dei lavori a circa 1500 metri dal luogo dello scontro.

