Due arresti nella notte a Portoscuso da parte del Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Iglesias, che ha operato insieme al personale della Stazione di Fluminimaggiore.

In manette, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, un 49enne e un 24enne. I due da tempo erano monitorati dai militari che attendevano il momento opportuno per entrare in azione.

Nei dintorni della loro abitazione, avevano osservato – in orari notturni – un viavai di tossicodipendenti e hanno dato il via a una perquisizione. Nella disponibilità del padrone di casa e del suo ospite, due dosi di cocaina, due di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, un coltello a serramanico con tracce di stupefacente e materiale vario per il confezionamento.

Il 49enne aveva inoltre 9 dosi di eroina e 40 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio.

I due arrestati verranno sottoposti al processo con rito direttissimo nella giornata di oggi al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

