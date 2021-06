La pesante sciroccata che si è abbattuta sul Sulcis ha provocato danni nella località balneare di Porto Pino, Comune di Sant'Anna Arresi: il vento attorno alle 2 della notte ha rovesciato le strutture in legno a disposizione del servizio dei gestori dei parcheggi a pagamento e ha abbattuto anche una torretta di avvistamento dei soccorritori balneari.

Gli impianti sono stati rimessi in sesto nel corso della mattinata durante la quale le forti folate di vento che hanno spazzato l'intero litorale, sino alle dune di Teulada, non hanno finito di sradicare dagli alloggiamenti anche diversi ombrelloni degli stabilimenti autorizzati. In alcuni casi hanno pericolosamente sfiorato i bagnanti.

Leggeri danni anche a Carbonia: rami spezzati e oggetti (soprattutto contenitori dei rifiuti) trascinati in mezzo alle strade.

