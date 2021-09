“Subito garanzie paritarie per i lavoratori degli appalti o sarà sciopero”. Gli operai degli appalti della Portovesme srl si sono fermati per due ore oggi, contro lo spostamento di alcuni lavoratori e sollevando alcune questioni in merito a alle condizioni di lavoro. “Ad emergere - dicono le segreterie territoriali di Fiom Fsm e Uilm - problemi non ancora risolti, come la patente a punti, l'ingresso in stabilimento e le salette di stazionamento. Ma nello sciopero odierno si sono aggiunti altri elementi che creano malcontento, come lo spostamento di alcuni operai in attività esterne allo stabilimento”.

Oggi i metalmeccanici che operano nelle ditte d'appalto della Portovesme srl hanno incrociato le braccia per due ore, ma i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori degli appalti, o ci sarà un altra iniziativa. “A questo punto diventano fondamentali - si legge in una nota delle segreterie dei metalmeccanici - i prossimi incontri in Confindustria”.

