Un lancio di palloncini bianchi liberati in aria alla fine del funerale ha salutato per l'ultima volta Gianmarco e Valentina Murgia, padre e figlia, rispettivamente di 64 e 34 anni, morti in mare durante una tragica escursione nel golfo di Palmas.

Erano usciti in barca sabato 15 ottobre. Hanno lasciato il porticciolo di Porto Pino e non sono mai rientrati. I loro corpo sono stati ritrovati senza vita due giorni dopo.

I funerali a Sant'Anna Arresi, la messa è stata celebrata dal cardinale Arrigo Miglio. Gianmarco e Valentina Murgia erano originari di Giba, l’uomo gestiva un pizzeria a Masainas.

