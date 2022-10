Un videoclip realizzato per rendere omaggio alla figura dello scultore Giuseppe Sartorio e fornire una preghiera di supporto a tutte le persone in vita che intendono ricordare un proprio caro venuto a mancare. L’autore e musicista cagliaritano Andrea Andrillo e l’artista iglesiente Christian Castangia creano un connubio fra la poesia, la musica e l’arte filmica.

Su un testo (in lingua sarda) e sulle musiche di Andrillo, Castangia ha montato un videoclip girato nel cimitero monumentale di Iglesias, dove l’attrice Giovanna Pilloni interpreta una delle statue dello scultore Sartorio. “Si tratta di un’opera realizzata per ‘la notte dei morti’ – viene spiegato - La collaborazione nata con Andrillo vuole essere non solo un omaggio per i cento anni dalla scomparsa del Sartorio, ma anche una preghiera rivolta a tutte le persone in vita, una sorta di consolazione, un accompagnamento che possa rendersi utile nel ricordo di un caro che non c’è più”.

Andrea Ardillo, musicista autore di svariate colonne sonore per il cinema, rivela: “Nel brano celebro l’amore che vince le tenebre. La piccola luce di una candela che è capace di distruggere il buio e fermare sventura. Persino la morte si ferma, i confini sono labili se a scriverli è l’amore”.

