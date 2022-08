Un 54enne di Carbonia, con precedenti a carico, è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, fermato in via San Ponziano dai militari poco dopo il furto su un’autovettura lì parcheggiata, ha immediatamente mostrato segni di insofferenza al controllo della sua Hyundai Accent, e ha poi tentato la fuga strattonando i carabinieri.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il 54enne è stato trovato in possesso di oggetti di elettronica portati via poco prima dall’autovettura in cui era stato commesso il furto, che sono stati riconosciuti dal legittimo proprietario e riconsegnati.

Il 54enne è stato condotto a casa in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima in programma nella mattinata odierna a Cagliari.

