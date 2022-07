Incendio nella tarda mattinata di domenica a Carbonia, nel rione di Via Dalmazia nord, non distante dall’ospedale Sirai.

Le fiamme sono partite da un cumulo di sterpaglie accumulate di recente e ha rischiato di raggiungere un parcheggio in cui erano presenti alcune vetture prontamente spostate dai residenti.

Le fiamme hanno poi costeggiato una fascia parafuoco, minacciando di raggiungere una un’area di eucalipti e una delle strade di accesso al rione.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del corpo forestale di Carbonia, i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia e della protezione civile Ser.

Per domare il fuoco il personale antincendio ha dovuto anche rompere una rete per poter accedere ad un’area recintata degli ex terreni Ligestra.

