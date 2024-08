Nas in azione a Carloforte. Durante i controlli di fine agosto, nell'ambito dell'operazione "Estate Tranquilla", presso una struttura alberghiera dell’Isola di San Pietro, sono state rilevate gravi violazioni del protocollo HACCP e la mancata rintracciabilità delle acque potabili in deposito.

Per queste irregolarità, sono stati sequestrati i locali adibiti alla preparazione e al deposito degli alimenti per le prime colazioni, comprese le attrezzature, le bevande (circa 200 litri) e gli alimenti freschi e congelati (circa 100 kg), per un valore complessivo di circa 100mila euro.

Controlli dei militari anche in un chiosco bar, in una delle spiagge del sud dell’isola, dove sono state rilevate irregolarità sull'aggiornamento del manuale di autocontrollo HACCP, sanzionate con una diffida. Mentre in una trattoria del centro, sono state riscontrate irregolarità nella rintracciabilità dei prodotti ittici congelati, per un totale di circa 20 chili, per un valore complessivo di 400 euro. Per queste irregolarità sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro.

