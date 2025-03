Il Rally Sulcis Iglesiente è pronto a tornare con una terza edizione ricca di novità. Il percorso è già stato svelato da tempo, come i nomi dei settantuno equipaggi in gara nel Rally Moderno e nello Storico, e domani la manifestazione si aprirà ufficialmente. Il programma di domani, venerdì 21 marzo, nel pomeriggio (tra le 16 e le 20) prevede le verifiche tecniche e sportive in Piazza Sella, a Iglesias, e le ricognizioni del percorso, che gli equipaggi effettueranno come da regolamento su vetture stradali e nel rispetto del Codice della strada, in quanto tutto il percorso sarà regolarmente aperto al traffico veicolare.

In parallelo alla parte sportiva, il territorio si sta preparando per ricevere al meglio concorrenti, staff organizzativo, familiari, amici, appassionati e curiosi. Le strutture ricettive stanno registrando numeri significativi e anche ristoranti, bar e ristori si stanno preparando ai pienoni già registrati nelle precedenti edizioni. Inoltre, molti dei centri coinvolti hanno studiato delle iniziative collaterali extra in occasione del Rally.

Le chiusure stradali. Come previsto dal piano sicurezza della manifestazione, circa 90 minuti prima della partenza di ogni prova speciale, verranno chiusi al traffico i tratti stradali interessati dalle prove cronometrate e saranno presidiate le intersezioni che immettono nel percorso di gara. Per limitare al massimo eventuali disagi, saranno comunque predisposti dei percorsi alternativi che verranno indicati anche dal personale in servizio nelle aree interessate. Inoltre, tra il primo e il secondo passaggio delle vetture da gara sulle prove che verranno ripetute due volte, il traffico dei residenti verrà gestito dalla direzione gara con il supporto degli ufficiali di gara e delle forze dell’ordine dislocati lungo il percorso. Il traffico veicolare sulle strade che le vetture del rally percorreranno in trasferimento, e nel pieno rispetto del Codice della Strada, non subirà invece variazioni di rilievo.

Anche quest’anno ci si attende numeroso pubblico lungo le prove, che come sempre dovrà tenere conto della chiusura al transito del percorso, ma potrà raggiungere le posizioni desiderate arrivando in anticipo o scegliendo postazioni raggiungibili da strade laterali o percorsi alternativi. L’organizzazione invita gli spettatori a rispettare le indicazioni degli ufficiali di gara e delle forze dell’ordine dislocate lungo il percorso e ricorda di non posizionarsi nelle aree vietate, che sono state contrassegnate con segnaletiche apposite. Tutte le cartine dettagliate delle prove e il materiale informativo sono disponibili sul sito ufficiale www.rallysulcisiglesiente.com.

«Siamo consapevoli che un evento di questa portata possa causare qualche disagio, ma desideriamo rassicurare tutti i cittadini dei comuni interessati: il nostro obiettivo è garantire il minimo impatto sulla viabilità locale, con la massima sicurezza per residenti e spettatori», ha sottolineato il presidente della Mistral Racing Giacomo Spanu. «Nonostante la temporanea chiusura di alcune strade, il nostro impegno sarà costante per assicurare una gestione efficiente del traffico. Vi invitiamo a vivere questo evento come un’opportunità per il territorio, oltre che un grande spettacolo motoristico, buon rally a tutti».

Nei luoghi che ospiteranno le prove del sabato, a Iglesias e a Bacu Abis, ci saranno diversi punti ristoro, posizionati in sicurezza per consentire al pubblico arrivato per godere dello spettacolo del rally di avere anche a disposizione anche cibo e bevande. Lo stesso avverrà nella giornata di domenica, quando i concorrenti saranno attesi nel Basso Sulcis per le prove Nuxis-Santadi, Perdaxius e Maladroxia, a Sant’Antioco, il controllo a timbro di San Giovanni Suergiu e il riordino a Villaperuccio, e le comunità locali, che negli anni precedenti si sono già distinte per la calorosa accoglienza, saranno in festante attesa.

Nella zona del campo sportivo di Perdaxius, dove è presente l’unico tratto sterrato della gara su asfalto, ci sarà una novità, una tribuna che si svilupperà in altezza per seguire la gara in sicurezza. Inoltre, la domenica del rally è stata scelta dall’Amministrazione comunale come giorno ideale per l’inaugurazione del nuovissimo manto in erba sintetica del campo sportivo comunale, che ospiterà punti ristoro, servizi e area giochi per bambini.

Il sindaco di Perdaxius Gianluigi Loru ha dichiarato: «Siamo giunti alla terza edizione e siamo felicissimi di farne parte, perché i precedenti sono stati un successo come territorio, in generale, e anche a livello personale di gara e di presenze nella comunità di Perdaxius dove abbiamo raggiunto picchi di 500 persone solo all’interno del campo sportivo, dove si vede lo spettacolo migliore della tappa perdaxina. Quest’anno, oltre a una sorpresa per migliorare ancora di più la qualità della visione della gara, organizzeremo come di consueto la zona ristoro e l’area giochi per i bambini all’interno del campo sportivo che ora dispone di un nuovissimo manto in erba sintetica che verrà inaugurato proprio la domenica del rally: sarà una vera festa dello sport».

Il primo cittadino di Villaperuccio Marcellino Piras ha commentato: «Finalmente è arrivata la terza edizione del Rally Sulcis Iglesiente. Siamo ben contenti di ospitare questa manifestazione che dà lustro anche al nostro Basso Sulcis, un territorio che in questo momento ha particolare bisogno di visibilità, perché è in una situazione drammatica sotto tutto i punti di vista. Già lo scorso anno, col controllo a timbro, la gente era entusiasta di poter vedere le macchine nel nostro paese, e stavolta, che ospiteremo un riordino, speriamo di avere un successo ancora maggiore in termini di pubblico e di spettacolo».

Il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri ha rilanciato: «Siamo soddisfatti e contentissimi di avere, per il terzo anno consecutivo, la possibilità di far conoscere il nostro territorio anche a livello culturale e turistico. C’era grande attesa nella nostra comunità, tutti amano il Rally e la notizia della conferma della terza edizione è stata accolta con grande entusiasmo e con orgoglio. Più si va avanti e più si migliora, è un appuntamento bellissimo che fa bene al nostro territorio».

Per la prima cittadina di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, «quest’anno ospiteremo, come nel 2023, il controllo a timbro della domenica. Siamo felici, per il terzo anno consecutivo, di poter partecipare a un evento di questa portata e speriamo che, con l’andare del tempo, avremo anche l’opportunità di ospitare una prova speciale, un’ambizione che non nascondiamo. Il paese ha risposto sempre molto bene in termini di accoglienza e, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni, abbiamo potuto far vivere agli equipaggi lo spirito dei paesi e la nostra ospitalità anche offrendo loro le delizie dei nostro territorio. Sono eventi che devono essere supportati anche da enti sovracomunali in modo che contribuiscano all’immagine turistica, allo sviluppo e a far girare l’economia».

Il sindaco di Santadi Massimo Impera ha commentato: «Il Comune di Santadi è orgoglioso e felice di ospitare anche quest’anno il Rally Sulcis Iglesiente nel proprio territorio. E' una tappa importante quella che viene riproposta a Santadi anche in questa terza edizione, e cercheremo di essere il più vicino possibile all’organizzazione affinché questo rally continui a crescere come d’altronde ha fatto in questi primi anni».

Il Rally Sulcis Iglesiente è organizzato dalla scuderia Mistral Racing, con il supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Ac Cagliari, Aci Sport Delegazione Sardegna, della Cantina di Santadi e di undici Comuni del territorio: Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.

