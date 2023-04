Le recenti calamità naturali, in particolare gli allagamenti di rioni e strade, hanno posto Carbonia in prima linea in materia di protezione civile. La Direzione generale della Protezione civile ha coinvolto la città in un’indagine conoscitiva per acquisire le informazioni utili alla costruzione di un quadro chiaro sui piani.

L'ente guidato da Pietro Morittu lo ha illustrato in un incontro con i tecnici della Direzione Generale (Servizio territoriale di Cagliari), l’assessore alla Protezione Civile Piero Porcu, il comandante della Polizia municipale Andrea Usai, i tecnici del Centro operativo comunale, le organizzazioni di protezione civile Radio Club-Ser e Athena.

«Attenzione altissima - ha confermato Porcu - come dimostra il monitoraggio costante con le associazioni e la funzionalità del Coc che abbiamo prontamente attivato soprattutto in occasione delle forti piogge e allerta meteo». Il piano di Carbonia è improntato sulla previsione, soccorso e superamento dell’emergenza e soprattutto la vigilanza in tempo reale degli eventi.

© Riproduzione riservata