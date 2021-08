Fermato per un normale controllo a Carbonia, è emerso che l’uomo, un pensionato, era in realtà positivo al coronavirus e per questo messo in isolamento domiciliare da parte dell’Ats Sardegna.

Il suo nome compariva infatti nell’apposita banca dati.

Ai carabinieri del Radiomobile, che lo hanno denunciato in stato di libertà per “violazione degli obblighi inerenti alla vigilanza sanitaria”, l’80enne ha detto di “sentirsi bene”, giustificazione che non è servita per sottrarlo alle conseguenze del suo comportamento destinato a mettere in pericolo l’incolumità altrui.

