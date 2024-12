«Massimo impegno per la linea Waelz e e per il progetto di riciclo delle batterie». Lascia poco spazio alla trattativa per il rilancio delle linee piombo e zinco la nota che Portovesme srl ha divulgato durante la visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Lavoro Marina Calderone, la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, l'assessore all'Industria Emanuele Cani e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

Le criticità rappresentate nei mesi scorsi e l’impossibilità di lavorare con gli attuali costi dell’energia non permetterebbero a detta dell’azienda di accogliere la richiesta di Governo, Regione e sindacati: «Ci concentriamo ora sulla linea di Waelz e sull'esplorazione delle opportunità di riconvertire parte del sito in un impianto di riciclo di materiali per batterie. - si legge in una nota - Come concordato con il MiMIT, stiamo anche collaborando per approfondire qualsiasi interesse da parte di potenziali investitori».

© Riproduzione riservata