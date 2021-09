Cambio al Comando dell’Ufficio Circondariale di Portoscuso.

Il Tenente di Vascello Enrico De Quarto, comandante del Porto di Portovesme e Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, cede il “testimone” del comando in favore del Tenente di Vascello Paolo Onori, proveniente dalla Direzione Marittima di Catania.

De Quarto, si legge in una nota, “in posizione di comando dal 01 giugno 2019, lascia la città di Portoscuso dopo più di due anni di intensa attività al servizio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, supervisionata dalle linee di indirizzo dettate dalla Direzione Marittima di Cagliari”.

Pur in considerazione del periodo emergenziale determinato dalla situazione pandemica e da un territorio colpito da una carenza occupazionale, “il Comandante lascia la città di Portoscuso, dopo più di due anni salutando la Città di Portoscuso, a mezzo del suo successore, e dando un “arrivederci” alla Sardegna, regione nella quale ormai svolgeva la propria professione, dal maggio 2011. Al suo posto si insedia a far data dal giorno 04 settembre, un collega parimenti esperto in problematiche legate alla portualità, e che saprà di per certo rappresentare e portare avanti gli interessi dell’Amministrazione e della collettività tutta”.

