Ladri in azione fra alcune villette e abitazioni della nota località balneare di Porto Pino, Comune di Sant'Anna Arresi. Sono stati “visitati” infatti di recente due appartamenti di proprietà di cittadini di Carbonia: i ladri hanno agito approfittando della momentanea assenza di titolari, hanno forzato alcuni infissi (porte e finestre) e si sono impossessati di diversi oggetti che probabilmente ritenevano facile rivendere. Spariti in particolare un trapano, attrezzi da lavoro (forse trovati in un cassetta degli attrezzi dentro un ripostiglio) e arredi non di eccessivo valore. Amara la sorpresa dei proprietari quando sono ritornati a Porto Pino dopo una breve assenza e hanno così scoperto che qualcuno aveva violato le loro abitazioni. Gli episodi sono stati segnalati alle forze dell'ordine.

