Alle immagini delle scorse ore a Portixeddu, col chiosco "Ondanomala" andato distrutto dal maltempo, è seguito un mare di solidarietà. A Fluminimaggiore non hanno perso tempo, attivandosi immediatamente per la ricostruzione.

Lo sa bene la cooperativa Valle delle Querce, che gestisce la concessione dell’area da decenni. Spinta da concittadini, clienti e amministratori, ha organizzato una raccolta fondi che sta raccogliendo diverse adesioni.

«Siamo stati circondati da tantissimo affetto», racconta la Presidente della Coop, Ivana Atzori, «accogliendo gli appelli giunti da più parti, abbiamo predisposto l'iniziativa. Siamo rimasti colpiti dal sostegno di tanti, anche a livello morale». Il tam tam nella rete è già grande: la raccolta compare in diversi profili e pagine social del Sulcis e non solo, con i dati per aderire (Iban IT57X0101585910000000000365, intestato a Società cooperativa turistica Valle delle Querce).

Conclude Atzori: «I danni sono ingenti, ma per fortuna non avevamo ancora trasferito le attrezzature per l’avvio della stagione: diversamente sarebbe stato un ulteriore disastro. Vedere il chiosco trascinato dalla furia dell’acqua e del fango, un vero colpo al cuore. Ma ci rialzeremo più forti di prima».

