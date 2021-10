Un guasto a ridosso dell'asse passante Ovest, un'importante strada che collega Barbusi a Carbonia, sta provocando sin da ieri fenomeni pericolosi di acqua planning: l'acqua si è riversata, infatti, nel tracciato che collega l'ospedale Sirai alla frazione di Barbusi nella località Costa Medau Becciu ed è stato necessario, dopo le segnalazioni degli automobilisti e dei residenti, l'intervento di una squadra di tecnici e operai di un'impresa da appalto di Abbanoa.

Il tratto in questione dove si è verificato il guasto è particolarmente insidioso sia perché è una strada a scorrimento veloce sia perché gran parte della carreggiata è invasa ancora dai cespugli di oleandri, e pertanto per gli automobilisti che provengono dalla zona dell'ospedale non è facile individuare il punto della perdita idrica e i tratti invasi dall'acqua.

A provocare l'inconveniente è stata la rottura di un grosso tubo che è al servizio delle frazioni di Barbusi e dei piccoli centri abitati annessi con aziende e campi coltivati. Si è verificata anche una leggera limitazione dell'erogazione idrica.

