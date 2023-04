Non è ancora chiaro se sia stata una perdita di gas o una distrazione della donna a causare l’esplosione di via Cremona, ieri a Iglesias. Ma i carabinieri vogliono vederci chiaro, per verificare se esistano responsabilità di terzi.

Gravi ustioni per Orazia Lorefice, 89enne originaria di Rosolino, in provincia di Siracusa, e trasferimento con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Sassari: ma l’anziana non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe improvvisamente accesa una grossa vampata: da qui l’esplosione, col danneggiamento anche di qualche veicolo parcheggiato nei pressi dell’abitazione.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Iglesias, che hanno portato la donna all’esterno e spento le fiamme.

