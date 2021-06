Pomeriggio di fuoco a Carbonia. Paura nella frazione di Cortoghiana e alla periferia nord della città.

Due roghi stanno tenendo impegnati gli operatori antincendio da diverse ore. Il primo, divampato nel pomeriggio a Cortoghiana, ha interessato una porzione della pineta a ridosso della frazione. È stato necessario l’intervento dell’elicottero, ed è stato spento prima che potesse assumere dimensioni maggiori.

Subito dopo un secondo rogo, iniziato intorno alle 16 nei pressi dell’ex Miniera Schisorgiu, che ha lambito alcune abitazioni e giardini privati in via Cittanova e Capodistria. Il vento ha poi fatto girare il fronte delle fiamme che hanno raggiunto la recinzione delle scuole professionali e delle medie di via Dalmazia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, oltre alla squadre a terra è in azione un elicottero.

