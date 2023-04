Incidente stradale questa mattina intorno alle 12 sulla strada statale 293 di Giba.

Per cause da accertare una Renault Twingo condotta da una donna, che a quanto pare percorreva la statale in direzione Santadi, subito dopo uno degli accessi di Nuxis è finita fuori strada nel lato opposto della carreggiata, fortunatamente in quel preciso momento non passavano altre vetture.

Immediati i soccorsi sia per la conducente che per la passeggera, entrambe le donne sono state soccorse dal personale del 118, delle Misericordie di San Giovanni Suergiu e Avis Narcao. La passeggera è stata estratta con l’ausilio dei vigili del fuoco di Carbonia.

Sul posto transitava anche Gianluca Pittoni, sindaco di Masainas, che si è fermato immediatamente per accertarsi delle condizioni delle due donne, ha provveduto a regolare il traffico in attesa che arrivassero i carabinieri per i rilievi e per accertare le cause dell’incidente.

Dell’accaduto è stato allertato immediatamente anche Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis, «purtroppo è l’ennesimo incidente che capita sulla statale nel tratto che da Nuxis conduce a Santadi, di cui abbiamo richiesto che vengano effettuati alcuni importanti interventi di sistemazione del manto stradale, ma ad oggi nulla è stato fatto». Le due donne sono state trasportate all’ospedale Sirai di Carbonia.

