È stato consegnato ieri in Piazza IV a San Giovanni Suergiu, il primo dei due defibrillatori a favore della comunità da parte dell'Associazione Misericordia che è stato installato sotto i Portici dove ha sede il municipio del comune sulcitano.

I volontari dello storico gruppo di soccorso cittadino hanno donato all'amministrazione e alla comunità un prezioso defibrillatore, strumento salvavita in uno dei luoghi più frequentati del paese, che grazie alla moderna tecnologia potrà essere utilizzato in caso di emergenza sia sugli adulti che sui bambini.

Si tratta di una delle due giornate del progetto condiviso "San Giovanni Suergiu, paese cardioprotetto" come spiega l'assessora alle politiche sociali Alessandra Manca, che tiene a precisare che questo è il primo di due defibrillatori.

Mentre la sindaca Elvira Usai ringrazia l'associazione Misericordia e in particolare il presidente Gianluigi Rescaldani per questo meraviglioso gesto di generosità e per continuare a seminare nella collettività la cura e il soccorso per chi vive la malattia e il pericolo.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 26 Novembre, giornata nella quale verrà ricordato per l’impegno e la generosità a favore dei malati e dei più deboli Massimo Boi, l'infermiere recentemente scomparso. La cerimonia si svolgerà nella palestra comunale.

© Riproduzione riservata