Un abitazione è stata gravemente danneggiata da un incendio che si è sviluppato prima dell’alba nelle campagne tra Narcao e Nuxis in località Pionca.

I vigili del fuoco, allertati da una chiamata al 115 intorno alle 5:30 del mattino, si sono recati sul posto alcuni mezzi dal distaccamento di Carbonia.

Fortunatamente nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita.

Non è dato sapere cosa possa aver fatto scaturire l’incendio: in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per individuare le cause.

© Riproduzione riservata