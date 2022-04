Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta della sua casa, per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. Dopo l'allarme lanciato da un parente, è stato trovato privo di vita un parrucchiere in pensione 66enne di Narcao, ma con attività anche a Carbonia.

Secondo quanto appurato dai sanitari dell'ambulanza Beta 74 di Narcao, a stroncare l'uomo sarebbe stato un infarto. E' stato ritrovato fra il corridoio e il bagno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Narcao per le verifiche del caso.

L'allarme è scattato nella notte, lanciato da un parente del pensionato che non riusciva da un giorno ad avere notizie dell’uomo, che viveva da solo.

Prima ha sentito i vicini: quando questi hanno confermato di non essere riusciti a comunicare con l'uomo èì partita la telefonata al 118 e al 115.

I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco. Inizialmente si è pensato che l’uomo fosse morto per una caduta accidentale, poi l'ipotesi del malore improvviso, avvalorata dai medici. Il decesso forse risale a 24 ore fa.

