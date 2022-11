Ieri a Narcao è stato denunciato per truffa dai Carabinieri un 32enne residente a Montecorice, nel Salernitano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo avrebbe ha acquistato un’Audi da un privato in Sardegna, pagandola in parte con un falso assegno circolare non trasferibile del valore di 5.500 euro.

La compravendita del veicolo sarebbe avvenuta ad Elmas il 7 ottobre scorso ai danni di un 38enne di Perdaxius.

Il venditore raggirato ha poi denunciato l’accaduto ai militari. Dopo l’avvio degli accertamenti, gli uomini dell’Arma sono risaliti al 32enne, facendo poi scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.

