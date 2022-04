Intervento dell'elisoccorso del 118 questo pomeriggio nelle colline di Narcao.

Un uomo di circa quarant’anni si è infortunato ad una caviglia e per poterlo soccorrere è dovuto intervenire il personale del 118 con l'elisoccorso visto che il luogo si trovava in una zona impervia e non era possibile raggiungere il ferito a piedi con la barella.

Dopo averlo stabilizzato il personale medico del 118 ha trasferito il paziente in un piazzale antistante lo stadio di Narcao.

Ad attenderlo era presente un’ambulanza del 118 dell'associazione Avis di Narcao che ha provveduto a portarlo all'ospedale Sirai di Carbonia.

© Riproduzione riservata