A poche ore dalla diffusione della notizia, anche i sindaci di Iglesias e Carbonia, Mauro Usai e Pietro Morittu, esprimono il loro cordoglio – e quello delle rispettive amministrazioni – per l’inaspettata scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina intorno alle 7.35.

«Indimenticabile resta il suo viaggio in Sardegna nella nostra terra, provata dalla crisi, dove incontrò lavoratori, giovani e disoccupati», ricorda il sindaco di Iglesias, Mauro Usai. «In quell’abbraccio sincero e nella sua frase “Dove non c’è lavoro manca la dignità”, ritrovammo il senso più profondo della solidarietà e della giustizia sociale. Un Pontefice che ha saputo parlare al cuore di ciascuno con semplicità e forza».

Comune di Carbonia

«Una perdita enorme per l’intera umanità. La notizia della scomparsa di Papa Francesco provoca in noi un profondo dolore», scrive in una nota il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu. «È stato uno straordinario protagonista del secolo che stiamo vivendo, una guida morale e spirituale per tutti, contraddistintosi per il suo incondizionato impegno per la pace nel mondo, per la solidarietà e la fratellanza tra i popoli, e per la sua capacità di costruire ponti tra culture e nazioni. Un Papa la cui encomiabile umanità resterà indelebile nella memoria collettiva. Lascia un vuoto immenso».

Iglesias

A partire dalle prossime ore, i due comuni provvederanno a disporre le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

© Riproduzione riservata