Si avvicina Natale e cominciano a sparire alcune delle buche, in alcuni casi voragini, che costellano non poche strade della città e delle frazioni. In attesa che anche la Provincia e l'Anas intervengano per i casi più eclatanti sulle strade provinciali e statali, l'amministrazione comunale ha iniziato a riparare le vie più compromesse d'intesa con Open Fiber Spa, società che mesi fa aveva posato i cavi della fibra ottica. L'intervento di messa in sicurezza è quindi possibile anche grazie a questa sinergia: riparate alcune buche di via Roma, via Gramsci, via Lubiana, via Manzoni, via Mazzini, via Liguria, via Don Orione, Barbusi. Ma tantissime restano ancora ben visibili come ad esempio quelle pericolose in via Sicilia. "Era prioritario agire per rimettere in sicurezza alcune strade - precisa il sindaco Pietro Morittu - le buche sparse, oltre a generare sensazione di abbandono, mettono a rischio l'incolumità delle persone".

Restano gravi i casi della provinciale 2 fronte Barbusi a quattro corsie e la statale 126 fra Is Gannaus e San Giovanni costellate di voragini e avvallamenti

