Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse di cui deve rispondere un giovane di 24 anni, residente in località Santa Barbara, arrestato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Iglesias.

L'intervento dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa: i militari hanno identificato il giovane che stava dando in escandescenze in pieno centro. In un crescendo di tensione, il ragazzo ha iniziato a inveire con oltraggi e sputi rivolti contro i Carabinieri.

La situazione è rapidamente peggiorata quando il 24enne ha rivolto gravi minacce di morte al padre, un uomo di 59 anni, tentando anche di aggredirlo fisicamente. Pronto l’intervento dei militari, fortunatamente nessuno si è fatto male.

Dopo essere stato immobilizzato, il giovane è stato portato in caserma per le formalità di rito. Successivamente, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Uta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata