Non si placano gli sbarchi nelle coste del Sulcis: dopo i trentasette arrivati ieri tra Sant'Anna Arresi e Teulada, questo pomeriggio altri dodici hanno raggiunto la costa Sud dell'isola di Sant'Antioco, precisamente Capo Sperone dove è stato abbandonato anche il barchino.

Sul posto per l’assistenza la Protezione Civile Assosulcis di Sant'Antioco e una pattuglia della compagnia barraccellare.

I dodici presumibilmente algerini appaiono in buone condizioni di salute e sono in attesa di essere trasferiti al centro migranti di Monastir. Viste le condizioni meteo marine non si escludono altri sbarchi nelle prossime ore.

