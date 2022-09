Era sotto controllo da tempo. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Iglesias hanno deciso di entrare in azione e hanno perquisito la casa di un quarantasettenne del posto.

I controlli hanno dato i frutti attesi: sono stati trovati 165 grammi di marijuana, 4 di hashish, un bilancino di precisione e 25 euro.

A seguito della scoperta è scattato l’arresto per detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: in attesa della direttissima, fissata per oggi, il quarantasettenne è rimasto ai domiciliari.

