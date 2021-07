A Carbonia il sindaco Paola Massidda ha proclamato il lutto cittadino per domani, giorno in cui si svolgeranno i funerali di Beatrice Arru, la 16enne di Carbonia morta nel terrificante incidente stradale avvenuto domenica notte all'incrocio fra via Gramsci, via Satta e via Costituente. Sono rimasti feriti altri 3 giovani.

Il primo cittadino ha firmato il documento accogliendo, si legge, "il comune sentimento di dolore espresso dalla cittadinanza per la tragica morte della giovanissima Beatrice". E ha aggiunto: "Come istituzioni, genitori e comunità educante abbiamo la forte responsabilità di dare modelli alternativi e sani di socialità ai giovani e la strada è di trovare assieme alle associazioni, ai servizi sociali e tutte le professionalità di riferimento occasioni di incontro e confronto con il mondo giovanile per accompagnarlo e sostenerlo in questo momento difficile".

