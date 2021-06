I carabinieri di Carbonia sono intervenuti ieri in un’abitazione dove era stata segnalata una lite in famiglia. Sul posto hanno identificato un 36enne e la sua compagna, accertando che tra i due ci fosse stata una banale discussione nata per futili motivi.

Ma in quei momenti hanno percepito un forte e inconfondibile odore proveniente dal pensile della cucina e, grazie a una perquisizione, hanno rinvenuto un panetto di hashish da 43,63 grammi insieme a un bilancino di precisione. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il quantitativo sequestrato, infatti, oltre alla presenza del bilancino ha indotto gli uomini dell’Arma a ritenere che non si trattasse di uso personale.

