Pensava di trascorrere tre giorni in mare pieni di relax e contatto con la natura ma ben presto si è resa conto che la realtà le prospettava ben altro. Brutta esperienza per una 48enne padovana che al porto di Alghero ha ingaggiato un 72enne, armatore e comandante di un piccolo veliero – oltre che unico marinaio e cuoco -, per raggiungere Cagliari costeggiando la Sardegna.

Qualcosa però tra i due è accaduto tanto che dopo due giorni lei ha chiesto di essere sbarcata a Sant’Antioco e l’uomo ha inizialmente aderito poi ha però diretto la barca verso Capo Spartivento e l’isola del Toro. La donna a quel punto ha chiesto aiuto alla Capitaneria di Porto di Sant’Antioco. I militari hanno raggiunto l’imbarcazione e trasbordato la turista affidandola agli accertamenti dei carabinieri. Non è stata presentata querela ma il 72enne è stato denunciato dai militari per violenza privata e probabilmente qualcosa deve ancora essere chiarito.

Se la donna aveva comunque pagato tutto il viaggio, a sua semplice richiesta l'uomo avrebbe dovuto condurla a terra anche molto prima di quanto inizialmente concordato.

