La fortuna torna a baciare la Sardegna. Dopo la vincita da 100mila euro con un Gratta e vinci a Cagliari, questa volta è il turno del Sulcis.

Alla tabaccheria di via Lubiana a Carbonia è stato centrato un “5 Stella” da 644.164,50 euro.

La titolare, Daniela Sturiale, dice di non avere idea di chi possa essere il nuovo fortunato, probabilmente un cliente abituale dato che la stagione del grande turismo non è ancora nel pieno. Ma la speranza, conferma, è che la consistente cifra sia andata a una persona che ne abbia bisogno, e che, magari, anche in modo anonimo, possa trasmettere ai commercianti la sua felicità.

(Unioneonline/s.s.)

***

L’INTERVISTA (video di Giuliano Usai):

Carbonia, vinti 670mila euro al SuperEnalotto

© Riproduzione riservata