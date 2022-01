“Invieremo la delibera del Consiglio Comunale, già espresso in merito, ai Vigili del Fuoco che devono valutare la pericolosità della gasiera in porto”.

Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso, ribadisce il "no” all'ipotesi gasiera a Portovesme. “Sappiamo che sta per essere avviata la procedura di valutazione, da parte dei Vigili del Fuoco, sul progetto della Snam che vorrebbe ancorare nel nostro porto una nave gasiera. Pensiamo che questo progetto sia pericoloso, per i nostri concittadini, per i lavoratori, per il traffico passeggeri e per le attività industriali che si trovano nelle vicinanze”.

Nelle bozze del Dpcm Sardegna circolate nelle ultime settimane sono previste due navi gasiere, ancorate rispettivamente a Portovesme e Porto Torres. Il Dpcm ancora non è stato pubblicato, intanto la Snam ha presentato nei giorni scorsi alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco un rapporto preliminare di sicurezza che ora deve essere valutato.

