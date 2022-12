Un pensionato settantenne è rimasto ferito a Carbonia per fortuna in modo non grave in un incidente avvenuto questa mattina all'incrocio fra via Ogliastra e il quartiere residenziale di via Suor Anna Lucia: l'uomo sarebbe stato colpito mentre attraversava la strada da una macchina che sopraggiungeva da via Ogliastra e si sarebbe dovuta probabilmente immettere nel rione.

Al momento dei primi soccorsi è parso abbastanza lucido e cosciente nonostante abbia riportato un sospetto trauma cranico e sospette altre lesioni che sono in corso di valutazione all'ospedale Sirai.

Sul posto sono dovuti accorrere i carabinieri della Radiomobile di Carbonia e l'ambulanza della Croce Azzurra di Portoscuso.

L'uomo alla guida della vettura che ha colpito il pensionato è un quarantenne. In corso gli accertamenti da parte dei militari per stabilire le eventuali responsabilità.

