Incidente stradale a Carbonia poco prima delle dodici.

Lo scontro – avvenuto in via della Vittoria, fronte Scuole medie – ha coinvolto una Panda di Poste Italiane che ha riportato grossi danni, guidata da una ragazza, che pare stesse uscendo da un vialetto. La vettura è stata urtata violentemente da un camioncino cassonato, che procedeva verso via Lubiana.

Sul posto il personale del 118, intervenuto per prestare i primi soccorsi alla conducente che per precauzione è stata accompagnata al vicino ospedale Sirai. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Carbonia per i rilievi e accertare le cause del sinistro.

