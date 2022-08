Incendio di vegetazione, masserizie, gomme e materiale plastico in località Sirai a Carbonia.

Sul posto la squadra di pronto intervento "6A" del distaccamento Vigili del Fuoco di Carbonia.

Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando che ha inviato in supporto anche l'autobotte del rinforzo estivo AIB dal distaccamento di Iglesias.

Gli operatori hanno spento le fiamme, sono ora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area, con lo spegnimento degli ultimi focolai residui.

(Unioneonline/D)

