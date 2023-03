Dal centro alla periferia il risultato non cambia: la pioggia manda in tilt l'illuminazione pubblica a Carbonia. È accaduto di nuovo e stavolta le zone interessate dal disservizio sono state una parte di via Satta, via Dalmazia, tratti di via Costituente e di via Partigiani.

La causa, come più volte fatto notare dall'amministrazione comunale, risiede nella vetustà di alcuni impianti e centraline. Alcune delle linee risalirebbero addirittura a circa 80 anni fa. Intanto però gli annunciati interventi strutturali di sistemazione ancora non sono decollati, salvo sporadici lavori di riparazione urgente, e pertanto i disagi (con le conseguenti lamentele proteste dei residenti) si ripetono ogni qualvolta si verificano fenomeni meteorologici avversi come la pioggia oppure la forte umidità.

Anche stavolta sono stati almeno una cinquantina i lampioni rimasti spenti per diverse ore.

