«Ora lo posso dire con certezza: gli interruttori vengono manomessi di proposito». Poi l’avvertimento: «Il prossimo post sarà per la foto degli autori di questi scherzetti. Occhio».

La comunicazione arriva dal sindaco di Iglesias, Mauro Usai, stufo di episodi che di recente sono diventati sempre più frequenti: «Da un po' di tempo, quasi inspiegabilmente, troviamo alcune vie della città completamente al buio. Perfino dove abbiamo di recente ammordenato tutti gli impianti», spiega il primo cittadino.

Ma anche ieri sera «l'ultimo tratto di via Crocifisso, come in tante altre vie, era spento. In pochi casi si è trattato di alcuni guasti, ma per la maggior parte dei casi si tratta semplicemente di interruttori staccati». Quindi, c’è qualcuno che a Iglesias spegne l’illuminazione pubblica.

«Questo avviene da mesi perché, ora lo posso dire con certezza, vengono manomessi manualmente e di proposito. Finalmente la prima settimana di aprile inizieranno i lavori di Edison e la messa in sicurezza di tutti gli impianti, a partire dai quadri elettrici dove saremo costretti a mettere i lucchetti». Intanto, gli autori dei blackout sono avvertiti.

