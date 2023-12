Sbarca a Carbonia per il secondo anno consecutivo il Miracolo di Natale, la raccolta benefica nata 27 anni fa a Cagliari da un'idea del conduttore televisivo Gennaro Longobardi e oggi in contemporanea in 22 piazze della Sardegna (Cagliari, Alghero, Bosa, Burcei, Decimomannu, Domusnovas, Elmas, Guasila, Iglesias, Maracalagonis, Monserrato, Sestu, Tortolì, Villacidro, Villamassargia, Villaputzu e Carbonia).

Le 7 Caritas parrocchiali di Carbonia, riunite nel Centro Unico di distribuzione, sono impegnate da sabato 16 fino alle 20 di stasera, in una raccolta di generi di prima necessità in vista del Natale.

I prodotti raccolti garantiranno, anche nei prossimi mesi, una continuità negli aiuti che permettono di approvvigionare le oltre 150 che mensilmente sono seguite dal Centro Unico.

La scalinata della chiesa di San Ponziano in piazza Roma a Carbonia è stata quasi completamente ricoperta di buste della spesa donate con gran cuore dai cittadini che spontaneamente vi si sono recati.

Per partecipare al Miracolo di Natale c'è tempo fino a stasera alle 20 anche se è sempre possibile donare presso le parrocchie cittadine, presso il Centro Unico di distribuzione sito in via Lubiana 174 o contattando il rappresentante legale Don Gianpaolo Cincotti.

© Riproduzione riservata