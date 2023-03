I dettagli della tragedia avvenuta ieri pomeriggio nelle campagne di Punta Torretta, a Carbonia, devono ancora essere chiariti. Quello che è certo per ora è che Fausto Congiu, 81enne di Giba residente nella frazione di Villarios, è morto dopo essere stato circondato da uno sciame d'api.

Il pensionato stava sistemando l’arnia in un’azienda agricola, l’apicoltura per lui era un hobby. All’improvviso è crollato a terra, intorno a lui lo sciame. Indossava la tuta ma questa non gli ha evitato l’assalto. Quando qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza medicalizzata e i carabinieri.

Per Congiu, però, non c’è stato nulla da fare.

Due le ipotesi alla base della morte.

Andrea Scano

