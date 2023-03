Aggredito da uno sciame di api mentre stava armeggiando vicino a un’arnia con la sua tuta da apilcoltore.

Il dramma è avvenuto oggi pomeriggio a Carbonia, in località Su Rei, all’interno dei terreni della cooperativa apicoltori Gerard.

La vittima è Fausto Congiu, anziano di 81 anni, apicoltore dilettante e pensionato nato a Isili e residente a Giba.

L’uomo aveva le sue api in quei terreni, per lui l’apicoltura era un hobby. Secondo una prima ricostruzione aveva indossato la tuta e stava armeggiando vicino a un’arnia quando uno sciame di api lo ha aggredito. Gli insetti sono riusciti a penetrare nello scafandro, chiuso male, e lo hanno punto decine e decine di volte causandone la morte per choc anafilattico.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi terrorizzati del suo aiutante, che è riuscito a sfuggire per un pelo all’assalto. Hanno lanciato l’allarme le altre persone che si trovavano nella cooperativa. Inutili purtroppo i soccorsi, i medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso di Congiu, morto pochi istanti dopo essere stato punto.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.

