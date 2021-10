I carabinieri di Sant’Andrea Frius hanno denunciato per truffa un uomo di 34 anni, badante di alcune persone malate e inferme.

In particolare l’uomo curava il fratello di un imprenditore 58enne, che secondo gli accordi, avrebbe dovuto assistere 4 volte al giorno per 8 ore complessive: la mattina, all'ora di pranzo, nel pomeriggio e la sera a cena.

Un impegno ben retribuito. Peccato che il 34enne spesso e volentieri si assentava o non si presentava, per andare a curare altre persone.

L’imprenditore ha iniziato a insospettirsi notandolo in giro per il paese negli orari in cui avrebbe dovuto lavorare. Così ha chiesto ai parenti di altri pazienti, che gli hanno confermato che il 34enne prendeva servizio presso di loro negli orari in cui avrebbe dovuto essere impegnato con suo fratello.

Per questo il 58enne si è rivolto ai carabinieri, che dopo gli accertamenti hanno confermato che il badante “teneva il piede in più scarpe” per guadagnare di più, venendo però meno ai suoi doveri.

Un vero e proprio raggiro che gli è costato una segnalazione alla Procura della Repubblica.

(Unioneonline/l.f.)

