Ha nascosto in bocca della droga quando ha visto una pattuglia di polizia.

All’alba di ieri, a Iglesias, gli agenti hanno arrestato un 52enne, individuato in una via del centro. L’uomo ha manifestato segni di nervosismo, tentando di dileguarsi e mettendo in bocca un involucro. I poliziotti lo hanno bloccato e recuperato circa 5 grammi di cocaina.

La perquisizione estesa anche al suo domicilio, ha consentito di trovare ulteriori 32 grammi di cocaina, circa 38 grammi di marijuana e circa 437 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione, al materiale utilizzato per il confezionamento e a un’agenda riportante presumibilmente la contabilità di una presunta attività di spaccio.

