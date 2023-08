È morto da solo, nella sua abitazione di Iglesias, ed è stato trovato solo dopo dieci giorni.

Il dramma è avvenuto nel compendio delle ex Casermette, rione Col di Lana.

Ieri mattina i vicini di casa hanno avvertito un odore fortissimo proveniente dall’appartamento di Sergio Cocco, 65 anni, guardia forestale in pensione, e hanno allarmato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Cocco era sul letto, probabilmente vittima di un malore.

In attesa di capire le dinamiche della disgrazia e l'eventuale richiesta da parte del magistrato di un'autopsia che possa rivelare le cause del decesso, si riflette su come sia possibile che una persona descritta senza particolari problemi di alcun tipo sia andata incontro a un destino simile.

