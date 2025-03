Ruba cibo in un supermercato in città, un ventiseienne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri di Iglesias.

A segnalare l’uomo ai militari, il responsabile del punto vendita. Il ventiseienne, dopo aver nascosto generi alimentari per un valore di oltre 100 euro in un borsone, ha oltrepassato le casse senza pagare ed è scappato poi nelle vie limitrofe al supermercato.

I carabinieri lo hanno poi intercettato poco distante dal punto vendita e arrestato, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata all’esercizio commerciale. In mattina è atteso il processo per direttissima.

