Nuovo arresto per il 20enne algerino che negli ultimi mesi è stato protagonista, in negativo, di vari episodi di cronaca per aver picchiato diverse persone anche a bordo di autobus di linea.

Ieri sera a Iglesias i carabinieri sono stati chiamati per una rissa alla stazione ferroviaria. I militari hanno arrestato un 23enne e un 19enne del posto. Il terzo uomo è, appunto, lo straniero che questa volta ha avuto la peggio riportando lesioni tali da dover essere trasportato dal 118 all’ospedale.

Durante le fasi di medicazione, dopo aver colpito al petto con diversi pugni e ferito alla mano un carabiniere, è riuscito a fuggire. I militari lo hanno inseguito e in breve catturato. Oggi verrà giudicato per direttissima per rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

