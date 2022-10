Arrivano i primi mezzi elettrici per i portalettere della città di Iglesias. Sono stati consegnati nei giorni scorsi presso il centro di distribuzione di Corso Colombo, 8 nuovi veicoli elettrici.

“Poste italiane - si legge in un comunicato stampa diffuso dall’azienda che si occupa di servizi postali, bancari e di telecomunicazione - con l’arrivo dei nuovi mezzi green nella cittadina mineraria, è arrivata a mettere a disposizione dei propri dipendenti del Sud Sardegna, 30 fra auto, furgoni e quadricicli completamente elettrici, 17 auto ibride plug-in e 50 tricicli a benzina a basse emissioni”.

Inoltre sempre presso il centro di distribuzione di Corso Colombo ad Iglesias, per la ricarica delle auto e dei furgoni, sono state installate 8 colonnine elettriche con una potenza di 7.4 kw.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni entro il 2030 - aveva dichiarato l’amministratore delegato Matteo del Fante in occasione del piano strategico 2024 Sustain & Innovate - L’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Ricoveri Plan”.

