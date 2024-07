Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Iglesias per spaccio di eroina.

Sabato pomeriggio gli agenti del commissariato locale lo hanno visto in giro in auto e, dati i precedenti in materia di droga, hanno deciso di controllarlo.

Il 65enne ha subito mostrato segni di nervosismo. Tra la droga che aveva nella vettura, occultata in un borsello, e quella trovata nella sua abitazione, i poliziotti hanno sequestrato circa 52 grammi di eroina.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e portato a casa in attesa della direttissima.

